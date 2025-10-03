Sanatçı Güllü'nün Ölümünde Flaş Gelişme! Cinayet İhtimali Soruşturmayı Derinleştirdi, Yeniden İfade Verecekler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sanatçı Güllü'nün ölümü, şüpheli bulgular nedeniyle cinayet bürosuna taşındı ve şimdi yeni iddialarla derinleşiyor. Sabah'ın haberine göre, Güllü 26 Eylül gecesi evinin penceresinden düşerek ağır yaralanmış ve hastanede yaşamını yitirmişti.

Güllü ve kızı

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu tartışılırken, yapımcısı Ferdi Aydın'ın "Bu kesinlikle cinayet" şeklindeki çarpıcı çıkışı, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. Aydın, bu sözleriyle ifadeye çağrıldı ve soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı ile olay anında evde bulunan bir arkadaşı da yeniden dinlenecek. Yetkililer, olay yerindeki tüm kamera görüntülerini Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderdi.

