Sanatçı Güllü'nün Ölümünde Flaş Gelişme! Cinayet İhtimali Soruşturmayı Derinleştirdi, Yeniden İfade Verecekler
26 Eylül'de Yalova'daki evinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün yapımcısı Ferdi Aydın, "Bu kesinlikle cinayet" diyerek soruşturmayı tetiklemişti; Aydın ifadeye çağrıldı. Öte yandan Güllü'nün kızı ve arkadaşı yeniden ifade verecek, kamera görüntüleri kriminal incelemeye alındı.
Sanatçı Güllü'nün ölümü, şüpheli bulgular nedeniyle cinayet bürosuna taşındı ve şimdi yeni iddialarla derinleşiyor. Sabah'ın haberine göre, Güllü 26 Eylül gecesi evinin penceresinden düşerek ağır yaralanmış ve hastanede yaşamını yitirmişti.
Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu tartışılırken, yapımcısı Ferdi Aydın'ın "Bu kesinlikle cinayet" şeklindeki çarpıcı çıkışı, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. Aydın, bu sözleriyle ifadeye çağrıldı ve soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı ile olay anında evde bulunan bir arkadaşı da yeniden dinlenecek. Yetkililer, olay yerindeki tüm kamera görüntülerini Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderdi.
