Güllü Ölmeden Önce Kimin İçin Şarkı Yazdı? Meğer Tüm Projelerini Ertelemiş

Ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan ünlü sanatçı Güllü’nün Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için bir şarkı yazdığı iddia edildi. İddiaya göre Güllü, bu şarkı için tüm projelerini erteledi. İşte o şarkının sözleri…

Yalova’daki evinin camından düşerek öldüğü açıklanan ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken Güllü’nün Kadıköy’de hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için şarkı yazdığı iddia edildi.

Güllü'nün ölmeden önce kaydedilen son görüntüsü

TÜM PROJELERİNİ ERTELEMİŞ

Beyaz Magazin’de yer alan habere göre, Arabeskin Kraliçesi Güllü geçtiğimiz yıl Kadıköy’de bir pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’ için ‘Son İsteği’ isimli bir şarkı kaleme aldı.

Hayatını kaybeden14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi

Ünlü sanatçı 2 Ekim’de görülecek dava öncesi şarkıyı yetiştirmek için diğer projelerini erteledi.

Güllü’nün yazdığı şarkının sözleri ise şöyle:

Ah çocuk sana nasıl kıydılar

Yaz günü kara kış yaşattılar

O karagözlerine bakamadılar

Bir yudum sevgiyi çok gördüler...

Oyuncağın kaldı köşe başında

Düşlerin yarım bir masal içinde

Sokaklar suskun, gece karanlık

Sesini duyan yok mu, neredesin sen?

Ah çocuk sana nasıl kıydılar

Yaz günü kara kış yaşattılar

O kara gözlerine bakamadılar

Bir yudum sevgiyi çok gördüler…

Kaynak: Beyaz Magazin

Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy
