Güllü Ölmeden Önce Kimin İçin Şarkı Yazdı? Meğer Tüm Projelerini Ertelemiş
Ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan ünlü sanatçı Güllü’nün Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için bir şarkı yazdığı iddia edildi. İddiaya göre Güllü, bu şarkı için tüm projelerini erteledi. İşte o şarkının sözleri…
Yalova’daki evinin camından düşerek öldüğü açıklanan ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken Güllü’nün Kadıköy’de hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için şarkı yazdığı iddia edildi.
TÜM PROJELERİNİ ERTELEMİŞ
Beyaz Magazin’de yer alan habere göre, Arabeskin Kraliçesi Güllü geçtiğimiz yıl Kadıköy’de bir pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’ için ‘Son İsteği’ isimli bir şarkı kaleme aldı.
Ünlü sanatçı 2 Ekim’de görülecek dava öncesi şarkıyı yetiştirmek için diğer projelerini erteledi.
Güllü’nün yazdığı şarkının sözleri ise şöyle:
Ah çocuk sana nasıl kıydılar
Yaz günü kara kış yaşattılar
O karagözlerine bakamadılar
Bir yudum sevgiyi çok gördüler...
Oyuncağın kaldı köşe başında
Düşlerin yarım bir masal içinde
Sokaklar suskun, gece karanlık
Sesini duyan yok mu, neredesin sen?
Ah çocuk sana nasıl kıydılar
Yaz günü kara kış yaşattılar
O kara gözlerine bakamadılar
Bir yudum sevgiyi çok gördüler…
Kaynak: Beyaz Magazin