DEM Parti Heyeti İmralı'ya Gidiyor
DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere saat 10.30'da İmralı Adası'na doğru hareket etti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere saat 10.30'da İmralı Adasına doğru yola çıktığı bildirildi.
DEM Parti'den yapılan açıklamada "Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere saat 10.30'da İmralı Adasına doğru hareket etmiştir" denildi.
Kaynak: ANKA
Son Güncelleme: