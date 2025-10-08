Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Dehşet Saçtı: 2 Yaralı

Bilecik’te kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Dehşet Saçtı: 2 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilecik’te kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Kent Ormanı’ndan Yediler mevkiine seyir halindeki 16 CDT 53 plakalı otomobil sürücüsü Muhammet Ö. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

YOLCU DA YARALANDI

Kontrolden çıkan otomobil yolun sol tarafından bulunan ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücüsü araç için yolcu olarak bulunan Doğan K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Dursun Özbek Tavırları Sonrası Neşteri Vurdu! Galatasaray'dan Beklenmedik Mauro Icardi Kararı: Neye Uğradığını Şaşırdı Galatasaray'dan Beklenmedik Mauro Icardi Kararı
Altın Yatırımcısını Kara Kara Düşündürecek Haber! ABD’li Dev Bankadan Kritik Uyarı: Bu Fiyatlara Aldanmayın, Bu Bir Uyarı Sinyali ABD'li Devden Altın Uyarısı! Buna Sakın Kanmayın
Kahramanmaraş'ta TIR ile Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı Kahramanmaraş'ta TIR ile Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı
Samsun'da 215 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi Samsun'da 215 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu! 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu
İrem Derici'ye Büyük Şok! Söz Töreni Günü Jandarma Kapıya Dayandı Söz Töreni Günü Jandarma Kapıya Dayandı
Ankara'da Rüşvet Operasyonu! Gözaltılar Var Ankara'da Rüşvet Operasyonu
Altın Yatırımcısını Kara Kara Düşündürecek Haber! ABD’li Dev Bankadan Kritik Uyarı: Bu Fiyatlara Aldanmayın, Bu Bir Uyarı Sinyali ABD'li Devden Altın Uyarısı! Buna Sakın Kanmayın