Manisa'da Feci Kaza: Otomobil Direğe Çarptı

Manisa’nın Kula ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Manisa’nın Kula ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Kavacık rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan S.O.D. idaresindeki 35 GD 4335 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüje çıktı.

2 KİŞİ YARA ALMADI

Refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabilen araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Otomobil sürücüsü S.O.D. ile araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 Karayolu’nun Uşak istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA

