Sakarya’da Genç Kadın 3. Kattaki Evinin Camından Düştü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 26 yaşındaki genç kadın, 3’üncü kattaki evinin camından düşerek ağır yaralandı.

Olay, İnönü Mahallesi 7052. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B. isimli genç kadın, henüz belirlenemeyen bir sebeple 3. kattaki evinin camından aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.B., Akyazı Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

