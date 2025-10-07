Palamuta 'Elveda' Hamsiye 'Merhaba'

Tezgahlarda yaşanan hamsi bolluğu fiyatları düşürdü. Kilosu 300 TL'den satılan hamsinin fiyatının 150 TL'ye düşmesiyle vatandaşlar balık pazarlarına akın etti.

Son Güncelleme:
Palamuta 'Elveda' Hamsiye 'Merhaba'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’da yaşanan hamsi bolluğu fiyatları yarı yarıya düşürdü. Kilosu 300 TL'den satılan hamsinin fiyatının 150 TL'ye düşmesiyle balığa olan talep arttı.

PALAMUTA ELVEDA, HAMSİYE MERHABA

Bu av sezonunun hamsi sezonu olduğunu ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Hamsi, yakın zamana kadar az çıkıyordu ve kilosu 300 TL'den satılıyordu. Havaların düzelmesiyle fiyat yarıya düştü. 150 liradan satılan hamsiye rağbet var. Geçen sene hamsi yoktu, bu sene ise vatandaşlar bol bol hamsi tüketiyor.

Mezgit 150, istavrit 100, somon 150, çipura 300, levrek 500 TL'den satılıyor. En çok hamsi satıyoruz. Hamsiyi mezgit ve istavrit takip ediyor. Bu sene palamuda 'elveda', hamsiye 'merhaba' dedik. Hamside fiyatlar 100 TL'nin altına düşmez. Bundan sonraki süreçte 100 ve 200 TL arasında değişen fiyatlar görebiliriz" dedi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
İstanbul Ulaşım Kullanacaklar Dikkat! 16 Milyon Kişiyi Etkileyecek Karar: Metroya 2. Valizle Binenlerden Ek Ücret Valizle Binenlerden Ek Ücret Alınacak
Suriye ile ABD Arasında Kritik Temas: Ahmed Şara Tom Barrack ile Görüştü Suriye ile ABD Arasında Kritik Temas
Trabzon'un 9 İlçesini Sardı! Kahverengi Kokarca İçin İlaçlama Yapıldı Trabzon'un 9 İlçesini Sardı
Togg’lar En Güçlü Versiyonuyla Piyasaya Resmen Girdi! Üretimi Sınırlı, Çift Motorlu T10X ve T10F Satışa Çıktı Bu Togg’lar Çok Can Yakar! Satışa Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Kahramanmaraş Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara İçin Korkutan Uyarı: En Kötüsüne Hazır Olun Marmara Depremi İçin Korkutan Uyarı
Avukat Serdar Öktem Cinayetinde Talimat Veren Kişi Ortaya Çıktı Serdar Öktem Cinayetinde Talimat Yurt Dışından
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok, Ferdi Aydın Patronu Değil Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek