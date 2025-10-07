Palamuta 'Elveda' Hamsiye 'Merhaba'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’da yaşanan hamsi bolluğu fiyatları yarı yarıya düşürdü. Kilosu 300 TL'den satılan hamsinin fiyatının 150 TL'ye düşmesiyle balığa olan talep arttı.

PALAMUTA ELVEDA, HAMSİYE MERHABA

Bu av sezonunun hamsi sezonu olduğunu ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Hamsi, yakın zamana kadar az çıkıyordu ve kilosu 300 TL'den satılıyordu. Havaların düzelmesiyle fiyat yarıya düştü. 150 liradan satılan hamsiye rağbet var. Geçen sene hamsi yoktu, bu sene ise vatandaşlar bol bol hamsi tüketiyor.

Mezgit 150, istavrit 100, somon 150, çipura 300, levrek 500 TL'den satılıyor. En çok hamsi satıyoruz. Hamsiyi mezgit ve istavrit takip ediyor. Bu sene palamuda 'elveda', hamsiye 'merhaba' dedik. Hamside fiyatlar 100 TL'nin altına düşmez. Bundan sonraki süreçte 100 ve 200 TL arasında değişen fiyatlar görebiliriz" dedi.

