Denizli’de Korkunç Olay: Haber Alınamayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Edinilen bilgilere göre olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. S.Y.’den uzun süre haber alamayan yakınları endişelenerek kadının yaşadığı eve gitti. Kapıyı açan akrabaları, S.Y.’yi asılı halde buldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından S.Y.’nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA