Suriye ile ABD Arasında Kritik Temas: Ahmed Şara Tom Barrack ile Görüştü

Şam’da kritik temaslarını sürdüren Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

Kritik görüşme sonrasında yapılan açıklamada Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacak 10 Mart mutabakat kapsamındaki uygulama mekanizmaların ele alındığı belirtildi.

2 AY ÖNCE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

İki isim daha önce de 27 Ağustos’ta görüşmüştü. Görüşmede Demokrat Parti’li Senato Dış İlişkiler Komitesi kıdemli üyesi Senatör Jeanne Shaheen, Cumhuriyetçi Parti’den Temsilciler, Meclisi Üyesi Joe Wilson da yer almıştı.

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi konularının ele alındığı açıklanmıştı.

BARRACK'TAN 'TRUMP' MESAJI

Barrack X hesabında yaptığı açıklamada “Birleşik, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye, herkesin herkes için temsil edilmesini gerektirir. Bu hedefe doğru atılan adımların en iyi göstergesi Wilson ve Shaheen’in Trump’ın vizyonunu iki partili bir şekilde desteklemek için bir araya gelmesidir” mesajını vermişti.

