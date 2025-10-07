Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye'ye Geliyor
Dışişleri Bakanlığı, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Dışişleri Bakanlığı, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin 8 Ekim 2025 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şeybani'nin Ankara'da temaslarda bulunacağı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınacağı bir çalışma ziyareti planlandığı belirtildi.
Kaynak: ANKA
Son Güncelleme: