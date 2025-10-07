Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Şampiyonasının Yeri Belli Oldu

Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Şampiyonası, 9-13 Ekim 2025 tarihleri arasında Manavgat Sorgun Çamiçi Halk Plajı’nda düzenlenecek.

Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Şampiyonasının Yeri Belli Oldu
Türkiye Kürek Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Kürek Federasyonu himayesinde düzenlenecek organizasyon, Antalya Valiliği, Manavgat Belediyesi ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün destekleriyle yapılacak.

9 EKİM'E ERTELENDİ

Normal takvimde 8-12 Ekim 2025 tarihlerinde yapılması planlanan şampiyona, hava muhalefeti nedeniyle bir gün ertelenerek 9-13 Ekim’e alındı.

Vatandaşların ücretsiz olarak izleyebileceği şampiyona boyunca Manavgat, 30 farklı ülkeden yaklaşık 500 sporcuyu ağırlayacak. Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, belediye olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, yarışların en iyi şekilde gerçekleşmesi için ilgili tüm kurumların koordineli bir şekilde çalıştığını söyledi.

Kaynak: ANKA

