Kastamonu’da Operasyon: Binlerce Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yapılan operasyonda 3 gram kokain ve 61 bin 877 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine iki araç durdurularak arama gerçekleştirildi.

Taşköprü ilçesinde durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 3 gram kokain ve 61 bin 877 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

