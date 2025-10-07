Kastamonu’da Operasyon: Binlerce Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yapılan operasyonda 3 gram kokain ve 61 bin 877 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine iki araç durdurularak arama gerçekleştirildi.
Taşköprü ilçesinde durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 3 gram kokain ve 61 bin 877 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyon çerçevesinde 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Kaynak: İHA