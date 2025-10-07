Kastamonu’da Operasyon: Binlerce Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine iki araç durdurularak arama gerçekleştirildi.

Taşköprü ilçesinde durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 3 gram kokain ve 61 bin 877 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA