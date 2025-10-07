Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tv100'de Merak Edilen Soruları Yanıtlayacak

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, öğretmen atamalarından yeni müfredata, zorunlu eğitim süresinden özel okul ücretlerine kadar eğitimde merak edilen tüm konuları Cansu Canan Özgen’in sorularıyla yanıtlayacak. Özel Röportaj, yarın akşam saat 20.00’de tv100 ekranlarında canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, eğitim gündemine dair en çok merak edilen soruları yanıtlamak üzere tv100 ekranlarında canlı yayına çıkıyor. Cansu Canan Özgen’in sunumuyla gerçekleşecek Özel Röportaj, yarın akşam saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

Canlı yayında ele alınacak başlıca konular arasında öğretmen atamaları, zorunlu eğitim süresinin geleceği, yeni müfredatın içeriği ve hedefleri, ve özel okullardaki yüksek ücret politikaları yer alıyor.

MERAK EDİLEN SORULAR MASAYA YATIRILACAK

· Öğretmen atamalarında son durum ne?

· Kaç bin öğretmen ataması yapılacak?

· 12 yıllık zorunlu eğitim süresi kısalacak mı?

· Yeni müfredatın artıları neler?

· Özel okullarda yüksek ücret tartışmalarını nasıl değerlendiriyor?

Eğitim politikalarının nabzını tutmak isteyenler için yayın, yarın akşam saat 20.00’de tv100 ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.

