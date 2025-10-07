Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon! 4 El Yazması Kur'an Ele Geçirildi

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şahıs, 4 el yazması Kur'an-ı Kerim ile birlikte yakalandı.

Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon! 4 El Yazması Kur'an Ele Geçirildi
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bozyazı ilçesinde bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğu belirlendi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 4 el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi. Eserler, incelenmek üzere Anamur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: İHA

