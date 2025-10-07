Trabzon'un 9 İlçesini Sardı! Kahverengi Kokarca İçin İlaçlama Yapıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Arsin ilçesinin Özlü Mahallesi'nde kahverengi kokarca tespit edilen bahçeler, civardaki ev, cami ve depo gibi yapıların çevresi ve dış yüzeyi ilaçlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gürsel Çakıroğlu, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının Kahverengi Kokarca Eylem Planı kapsamında çalışma yaptıklarını söyledi.

İLAÇLAMA YAPILDI

Çakıroğlu, ekiplerin kahverengi kokarca zararlısı kışlağa girmeden mücadele çalışmalarına devam ettiğini belirterek, biyosidal ürünlerle ilaçlama yapıldığını ifade etti.

Bu yıl 62 binden fazla samuray arısını doğaya saldıklarını ve 575 litre kimyasal ilaçlama yaptıklarını anlatan Çakıroğlu, muhtarlıklara 350 akülü sırt pülverizatörü ile 20 bin üreticiye dağıtılmak üzere de biyosidal ürün verdiklerini kaydetti.

Çakıroğlu, ekipler tarafından son bir yılda depo, serender ve okul gibi kamu binalarının da aralarında bulunduğu 47 binden fazla yapının ilaçlandığını ve mahallelerde eğitim faaliyetleri yapıldığını vurguladı.

9 İLÇEDE YOĞUNLAŞTI

Zararlının popülasyonunda son dönemde artış yaşandığına dikkati çeken Çakıroğlu, "Kahverengi kokarcanın pik yaptığı dönemleri seyrediyoruz. Kışı sıcakta geçirmek istediği için ani bir baskın halinde binalarda yoğunluk oluştu." dedi.

Çakıroğlu, kahverengi kokarcanın en fazla sahil kuşağındaki 9 ilçede yoğunluk oluşturduğunu belirterek, "Rakım içe doğru arttıkça popülasyon daha az görülmekte" diye konuştu.

Kaynak: AA