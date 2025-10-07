Trabzon'un 9 İlçesini Sardı! Kahverengi Kokarca İçin İlaçlama Yapıldı

Trabzon'da ekipler, kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla bahçelerde ve yapıların çevresinde ilaçlama yaptı.

Son Güncelleme:
Trabzon'un 9 İlçesini Sardı! Kahverengi Kokarca İçin İlaçlama Yapıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Arsin ilçesinin Özlü Mahallesi'nde kahverengi kokarca tespit edilen bahçeler, civardaki ev, cami ve depo gibi yapıların çevresi ve dış yüzeyi ilaçlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gürsel Çakıroğlu, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının Kahverengi Kokarca Eylem Planı kapsamında çalışma yaptıklarını söyledi.

İLAÇLAMA YAPILDI

Çakıroğlu, ekiplerin kahverengi kokarca zararlısı kışlağa girmeden mücadele çalışmalarına devam ettiğini belirterek, biyosidal ürünlerle ilaçlama yapıldığını ifade etti.

Bu yıl 62 binden fazla samuray arısını doğaya saldıklarını ve 575 litre kimyasal ilaçlama yaptıklarını anlatan Çakıroğlu, muhtarlıklara 350 akülü sırt pülverizatörü ile 20 bin üreticiye dağıtılmak üzere de biyosidal ürün verdiklerini kaydetti.

Çakıroğlu, ekipler tarafından son bir yılda depo, serender ve okul gibi kamu binalarının da aralarında bulunduğu 47 binden fazla yapının ilaçlandığını ve mahallelerde eğitim faaliyetleri yapıldığını vurguladı.

9 İLÇEDE YOĞUNLAŞTI

Zararlının popülasyonunda son dönemde artış yaşandığına dikkati çeken Çakıroğlu, "Kahverengi kokarcanın pik yaptığı dönemleri seyrediyoruz. Kışı sıcakta geçirmek istediği için ani bir baskın halinde binalarda yoğunluk oluştu." dedi.

Çakıroğlu, kahverengi kokarcanın en fazla sahil kuşağındaki 9 ilçede yoğunluk oluşturduğunu belirterek, "Rakım içe doğru arttıkça popülasyon daha az görülmekte" diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Okan Buruk Dursun Özbek’e Talebini İletti! Galatasaray'dan Sürpriz Torreira Kararı Galatasaray'dan Sürpriz Torreira Kararı
Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Şampiyonasının Yeri Belli Oldu Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Şampiyonasının Yeri Belli Oldu
Kademeli Emeklilik Meclis Gündeminde! İsa Karakaş İlk Kez Açıkladı: Memur ve Memur Emeklisine Müjde, Tarih Verdi Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verdi
Kastamonu’da Operasyon: Binlerce Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi Kastamonu’da Operasyon: Binlerce Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
Kahramanmaraş Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara İçin Korkutan Uyarı: En Kötüsüne Hazır Olun Marmara Depremi İçin Korkutan Uyarı
Avukat Serdar Öktem Cinayetinde Talimat Veren Kişi Ortaya Çıktı Serdar Öktem Cinayetinde Talimat Yurt Dışından
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok, Ferdi Aydın Patronu Değil Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek