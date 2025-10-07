Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e 'Doğum Günü' Telefonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel, küresel konular, Ukrayna-Rusya savaşı ve Gazze'de ateşkes ele alındı.

CUMHURBAŞKANI, PUTİN'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

İletişim Başkanlığı'nın paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna-Rusya savaşının da adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için diplomatik girişimlerin ivme kazanması gerektiğini, Türkiye’nin barış için çalışmayı sürdüreceğini belirtti. Görüşmede Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de tebrik etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA