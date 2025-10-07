Aliyev'den Putin'e 'Doğum Günü' Telefonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i doğum günü dolayısıyla tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Putin’i telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

Putin de tebriklerinden dolayı Aliyev'e teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve gelecekteki işbirliği fırsatları hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

