Aliyev'den Putin'e 'Doğum Günü' Telefonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Putin’i telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

Putin de tebriklerinden dolayı Aliyev'e teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve gelecekteki işbirliği fırsatları hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA