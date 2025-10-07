İsrail'in Ateşkese Niyeti Yok! Gazze'de 72 Saatte 106 Kişiyi Öldürdü

İsrail, bombardımanların durdurulması çağrılarına rağmen 3 gündür Gazze'deki saldırılarına devam ediyor. İsrail'in son 72 saatte düzenlediği saldırılarda 106 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

İsrail'in, saldırıların durdurulması çağrılarına rağmen 3 gündür Gazze'deki katliamlarını tam anlamıyla sürdürdüğü bildirildi. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan "saldırıları durdurun" çağrılarını ve Hamas'ın Gazze planına verdiği olumlu yanıtı görmezden gelerek acımasız saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, 4-6 Ekim'de sivillerin ve yerinden edilmiş kişilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere 143 saldırı düzenlendiği, bu saldırılarda 65'i Gazze kentinde olmak üzere 106 Filistinlinin öldüğü aktarıldı.

Bu saldırıların, İsrail'in uluslararası sükunet çağrılarını görmezden geldiğini ve Gazze'de sivillerin sistematik olarak öldürülmesinde ısrarcı olduğunu gösterdiğine işaret edilen açıklamada, ABD yönetimi ve uluslararası topluma, saldırıları durdurma ve Gazze'de ateşkesi tesis etmek için ciddi, etkili ve acil adımlar atma çağrısı yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı. Hamas, 3 Ekim'de, Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Trump da 4 Ekim'de Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda, Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

