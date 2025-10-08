Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
Malatya’da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı; 13 kilo 215 gram esrar, 140 kök kenevir ve hassas terazi ele geçirildi, şüpheliler uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 13 kilo 215 gram esrar, 140 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
