Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Malatya’da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı; 13 kilo 215 gram esrar, 140 kök kenevir ve hassas terazi ele geçirildi, şüpheliler uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 13 kilo 215 gram esrar, 140 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

Gümrükte Dev Operasyon! 4,3 Milyar Liralık Uyuşturucu Ele GeçirildiGümrükte Dev Operasyon! 4,3 Milyar Liralık Uyuşturucu Ele GeçirildiGüncel

Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu: 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı! İfadeleri ve Kan Örnekleri AlındıÜnlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu: 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı! İfadeleri ve Kan Örnekleri AlındıGüncel

Zehir Tacirlerine Operasyon! 3 Kişi TutuklandıZehir Tacirlerine Operasyon! 3 Kişi TutuklandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Malatya Uyuşturucu
Samsun'da 215 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi Samsun'da 215 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Ve Beklenen İmza Atıldı! Volkan Demirel Süper Lig'e Geri Dönüyor: Yeni Takımı Hayırlı Uğurlu Olsun Süper Lig'e Geri Dönüyor! İşte Yeni Takımı
Antalya'da Falezlerde Erkek Cesedi Bulundu Antalya'da Falezlerde Erkek Cesedi Bulundu
Kahramanmaraş'ta TIR ile Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı Kahramanmaraş'ta TIR ile Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Dehşet Saçtı: 2 Yaralı Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Dehşet Saçtı
Sadettin Saran Aldığı Haberle Yıkıldı! Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu Krizi: UEFA Devreye Girdi, 12 Maçta Yok Fenerbahçe'de Deprem! 12 Maçta Yok
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu: 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı! İfadeleri ve Kan Örnekleri Alındı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu
Altın Yatırımcısını Kara Kara Düşündürecek Haber! ABD’li Dev Bankadan Kritik Uyarı: Bu Fiyatlara Aldanmayın, Bu Bir Uyarı Sinyali ABD'li Devden Altın Uyarısı! Buna Sakın Kanmayın
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu
Yılmaz Özdil'den Kendi Kanalı Dahil Muhalif Medyaya Sert Sözler: 'Bu Kadar Omurgasız Medya Olur mu?' Yılmaz Özdil'den Kendi Kanalı Dahil Muhalif Medyaya Sert Sözler: 'Bu Kadar Omurgasız Medya Olur mu?'
İrem Derici'ye Büyük Şok! Söz Töreni Günü Jandarma Kapıya Dayandı Söz Töreni Günü Jandarma Kapıya Dayandı