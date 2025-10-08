Elazığ'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 3 Yaralı

Elazığ’ın merkezinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 3 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 FF 6323 plakalı araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
Elazığ Trafik kazası
Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Kasa Ağızına Kadar Parayla Dolup Taşacak: Yıldız Futbolcu Takıma Veda Ediyor Yıldız Futbolcu Takıma Veda Ediyor! Kasa Dolup Taşacak
Elazığ Karakoçan’da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı Elazığ Karakoçan’da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Ve Beklenen İmza Atıldı! Volkan Demirel Süper Lig'e Geri Dönüyor: Yeni Takımı Hayırlı Uğurlu Olsun Süper Lig'e Geri Dönüyor! İşte Yeni Takımı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu: 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı! İfadeleri ve Kan Örnekleri Alındı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu
Altın Yatırımcısını Kara Kara Düşündürecek Haber! ABD’li Dev Bankadan Kritik Uyarı: Bu Fiyatlara Aldanmayın, Bu Bir Uyarı Sinyali ABD'li Devden Altın Uyarısı! Buna Sakın Kanmayın
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu
Yılmaz Özdil'den Kendi Kanalı Dahil Muhalif Medyaya Sert Sözler: 'Bu Kadar Omurgasız Medya Olur mu?' Yılmaz Özdil'den Kendi Kanalı Dahil Muhalif Medyaya Sert Sözler: 'Bu Kadar Omurgasız Medya Olur mu?'
İrem Derici'ye Büyük Şok! Söz Töreni Günü Jandarma Kapıya Dayandı Söz Töreni Günü Jandarma Kapıya Dayandı