Elazığ'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 3 Yaralı
Elazığ’ın merkezinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Olayda 3 kişi yaralandı.
Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 FF 6323 plakalı araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA-İHA
