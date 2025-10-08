Kütahya'da Trafik Kazası! 3 Yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza ilçe merkezi Haşim Benli Bulvarında M.T.D. idaresindeki 43 DB 8675 plakalı otomobil ile M.S. idaresindeki 43 HG 268 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 43 HG 268 plakalı otomobil karşı şeride geçip park halindeki 2 araca çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabildi.

Meydana gelen kazada her iki otomobil sürücüsü ile 43 HG 268 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan U.B., yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

