Muş’ta Kaçak Kazıya Jandarma Baskını! 7 Kişi Gözaltına Alındı

Muş’ta, tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptığı belirlenen 7 kişi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda N.Ö. isimli şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan hazırlıkların ardından alınan arama kararı doğrultusunda şüphelinin evinde ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

Ahır kısmında yapılan kontroller sırasında N.Ö. ile birlikte A.Ö., H.A., İ.A., R.G. ve F. isimli kişiler, yaklaşık 3,5 metre derinliğinde ve 2,1 metre çapında açılmış bir çukurda kazı yaparken yakalandı.

Olay yerinde yapılan aramalarda, 1 dedektör, 2 dedektör başlığı, 1 alan tarama çubuğu, 2 kazma, 2 kürek, 1 kulaklık ele geçirilerek el konuldu.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

