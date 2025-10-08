Bolu’da Dingillere Gizlenmiş Metamfetamin Operasyonu

Bolu’da narkotik polisinin şüpheli aracı durdurmasıyla dingillerine gizlenmiş 7 kilo 150 gram metamfetamin bulundu; İran uyruklu sürücü tutuklandı.

Bolu’da Dingillere Gizlenmiş Metamfetamin Operasyonu
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle mücadele kapsamında 7 Ekim’de şüpheli bir aracı durdurdu. Kontrol sırasında aracın arka dingillerine demir bölmelere gizlenmiş 7 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan İran uyruklu P.S.A., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkeme huzurunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

