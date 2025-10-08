Sultangazi'de Dehşet! Kadın Balkondan 'Düştü', Eşi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Sultangazi’de 19 yaşındaki Merve Yücel, eşi Samet Gündoğdu ile tartıştığı sırada balkondan 'düşerek' ağır yaralandı. Olay, 4 Ekim akşamı Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri genç kadını hastaneye kaldırırken, olay sırasında alkollü olduğu belirtilen eşi Samet Gündoğdu polis tarafından gözaltına alındı.

KOMŞULAR ANLATTI

Gündoğdu, ifadesinde “Eşimle tartıştık, eşyaları kırdım ama ona vurmadım. Kendi iradesiyle atladı” dedi. Ancak komşular, olay öncesi evden kavga ve bağrışma sesleri geldiğini belirtti. Üst kat komşusu Mustafa Ünsal, “Kadın yardım istiyordu, merdivenlerde kan izleri vardı. Daha önce de kavgaları olmuştu, polisi çağırmıştık. Adam vukuatlıydı, üç gün nezarette kalmıştı” diye konuştu. Mahalle sakini İntizar Hınç ise, “Kadın yerde yatıyordu, herkes bağırıyordu. Babasına ‘kurtar onu’ diye sesleniyordu” ifadelerini kullandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet Gündoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA