'Cehennem Necati' Hakkında Flaş Gelişme!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 Ekim’de Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dan Adnan Menderes Havalimanı’na gelen 'Cehennem Necati' olarak tanınan organize suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, 'suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

NECATİ ARABACI KİMDİR?

Arabacı, uluslararası çapta faaliyet gösteren 'Hells Angels (Cehennem Melekleri)' adlı motosiklet çetesiyle bağlantılı en bilinen Türk figürlerden biri olarak tanınıyor. 1972 yılında Almanya’nın Köln kentinde doğan Arabacı’nın insan kaçakçılığı, fuhuş, gasp, haraç ve silah ticareti gibi suçlardan Almanya’da yargılandığı ve cezaevine girdiği, cezasının ardından Türkiye’ye sınır dışı edildiği biliniyor. Türkiye’ye döndükten sonra da adı birçok suç dosyasında geçen Arabacı, özellikle İzmir ve Antalya merkezli organize suç soruşturmalarında adının geçtiği kişilerden biriydi.

