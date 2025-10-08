'Cehennem Necati' Hakkında Flaş Gelişme!

'Cehennem Melekleri' olarak bilinen suç örgütünün lideri Coşkun Necati Arabacı tutuklandı. Arabacı, önceki günlerde Belgrad’dan İzmir’e gelince gözaltına alınmıştı.

'Cehennem Necati' Hakkında Flaş Gelişme!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 Ekim’de Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dan Adnan Menderes Havalimanı’na gelen 'Cehennem Necati' olarak tanınan organize suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, 'suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

NECATİ ARABACI KİMDİR?

Arabacı, uluslararası çapta faaliyet gösteren 'Hells Angels (Cehennem Melekleri)' adlı motosiklet çetesiyle bağlantılı en bilinen Türk figürlerden biri olarak tanınıyor. 1972 yılında Almanya’nın Köln kentinde doğan Arabacı’nın insan kaçakçılığı, fuhuş, gasp, haraç ve silah ticareti gibi suçlardan Almanya’da yargılandığı ve cezaevine girdiği, cezasının ardından Türkiye’ye sınır dışı edildiği biliniyor. Türkiye’ye döndükten sonra da adı birçok suç dosyasında geçen Arabacı, özellikle İzmir ve Antalya merkezli organize suç soruşturmalarında adının geçtiği kişilerden biriydi.

Suç Örgütü Lideri 'Cehennem Necati' İzmir'de Havalanında Gözaltına Alındı!Suç Örgütü Lideri 'Cehennem Necati' İzmir'de Havalanında Gözaltına Alındı!Güncel

Türkiye'deki Yeni Nesil Çeteler Hakkında Neler Biliniyor? Daltonlar, Redkitler, Anucurlar, Gündoğmuşlar...Türkiye'deki Yeni Nesil Çeteler Hakkında Neler Biliniyor? Daltonlar, Redkitler, Anucurlar, Gündoğmuşlar...Gündem

Serdar Öktem Suikastında Flaş Gelişme! 'Daltonlar' DetayıSerdar Öktem Suikastında Flaş Gelişme! 'Daltonlar' DetayıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Suç örgütü
11 Yıldır Satış Yapıyordu: Ünlü Moda Devi Resmen İflas Etti! Ünlü Moda Devi Resmen İflas Etti
İrem Derici’den Olay Sözler! 'Mahalle Mahalle Gezdireceğim' İrem Derici’den Olay Sözler! 'Mahalle Mahalle Gezdireceğim'
Sadettin Saran Aldığı Haberle Yıkıldı! Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu Krizi: UEFA Devreye Girdi, 12 Maçta Yok Fenerbahçe'de Deprem! 12 Maçta Yok
Görenler Şok Oldu! Nehir Kenarında Erkek Cesedi Bulundu Görenler Şok Oldu! Nehir Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu! Hepsi Serbest Bırakıldı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu! Hepsi Serbest Bırakıldı
Altın Yatırımcısını Kara Kara Düşündürecek Haber! ABD’li Dev Bankadan Kritik Uyarı: Bu Fiyatlara Aldanmayın, Bu Bir Uyarı Sinyali ABD'li Devden Altın Uyarısı! Buna Sakın Kanmayın
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu
Felaket Senaryosu Gerçek Oluyor! Türkiye’de O Şehirler Sular Altında Kalacak! Süre Daralıyor, Tehlike Büyüyor Felaket Senaryosu Gerçek Oluyor: Türkiye’de O Şehirler Sular Altında Kalacak! Süre Daralıyor
Emlak Vergisinde Kriz! Dev Zamlar Yargıya Taşındı, Maliye Düğmeye Bastı Emlak Vergisinde Kriz! Dev Zamlar Yargıya Taşındı, Maliye Düğmeye Bastı