Türkiye'deki Yeni Nesil Çeteler Hakkında Neler Biliniyor? Daltonlar, Redkitler, Anucurlar, Gündoğmuşlar...

Avukat Serdar Öktem’in öldürülmesiyle yeniden gündeme gelen “Daltonlar Çetesi” iddiaları, Türkiye’de son yıllarda yükselen yeni nesil mafya yapılanmalarını bir kez daha tartışmaya açtı. Barış Boyun’un liderliğindeki Daltonlar’dan Redkitler ve Anucurlar’a uzanan bu ağlar, sokaktan sosyal medyaya, oradan Avrupa sokaklarına kadar yayılan yeni bir suç kültürünü temsil ediyor.

Avukat Serdar Öktem’in öldürülmesinin ardından saldırının Daltonlar Çetesi ile bağlantılı olabileceği iddiası, Türkiye’de son yıllarda hızla büyüyen “yeni nesil çeteleri” yeniden gündeme taşıdı. Bir dönemin klasik mafya örgütlerinden farklı olarak bu yapılar, sokaktan sosyal medyaya uzanan esnek ağlar şeklinde örgütleniyor.

BARIŞ BOYUN'UN ULUSLARARASI AĞI

Daltonlar, liderliğini Barış Boyun’un yaptığı en bilinen çete. Boyun’un ismi ilk kez 2021’deki cinayet dosyalarında geçti. Küçük çaplı gasp ve haraç olaylarıyla başlayan örgütlenme, zamanla İstanbul’un merkez mahallelerinde silahlı saldırılara dönüştü.

Barış Boyun, Daltonlar suç örgütünün lideri

Çete adını, Red Kit çizgi romanındaki Dalton kardeşlerden alıyor. Boyun ve arkadaşları, bu isimle “kardeşlik” temalı bir suç kimliği oluşturdu. 2021’den itibaren Kubilay Küçükaslan, Yüksel Usta Hüseyin, Ferhat Yeşilkaya gibi isimlere yönelik saldırılarla gündeme geldi.

2023’te Haliç Köprüsü’nde Anucur Çetesi lideri Halil Ay’a yapılan suikast girişimi, iki yapı arasındaki savaşı başlattı. Aynı yıl Fransa’da Halil Ay ve Daltonlar üyesi Gülbey Dilsiz aynı saldırıda öldürüldü. Bu da çete savaşlarının Avrupa’ya taşındığının işaretiydi.

Anucur Çetesi lideri Halil Ay, 2023'te Fransa'da silahlı saldırıda öldürüldü


REDKİTLER: KARŞI BLOĞUN MASKELİ YÜZÜ

Redkitler, Daltonlar’a karşı konumlanan ikinci büyük yapı. Kağıthane ve Beyoğlu hattında etkin olan bu grup, rap müzik videoları, sosyal medya gösterileri ve tribün kültürüyle yeni bir suç estetiği inşa ediyor. Gazeteci Ender Şiar Argın, bu oluşumları “silahın statü, çatışmanın aidiyet sembolü olduğu altkültürler” olarak tanımlıyor.

ANUCURLAR: KAĞITHANE’DEN AVRUPA’YA

Halil Ay liderliğindeki Anucurlar, Kağıthane’nin Nurtepe mahallesinde ortaya çıktı. Bir dönem “solcu mahalleler” olarak bilinen bölgelerde güç kazanan grup, mahalle hakimiyeti üzerinden büyüdü. 2022’de Daltonlar’a yönelik ilk saldırıyı düzenledi, 2023’teki Fransa suikastıyla uluslararası boyuta taşındı.

GÜNDOĞMUŞLAR: ESKİ DOST, YENİ DÜŞMAN

Başlangıçta Daltonlar’la aynı cephede yer alan Gündoğmuşlar, çıkar çatışmaları nedeniyle rakip haline geldi. Gazeteciler Timur Soykan ve Bahadır Özgür, bu grubun da zamanla “Balkan rotası üzerinden silah ve uyuşturucu trafiğinde” rol aldığını aktarıyor.

YENİ NESİL MAFYA

Gazeteci Bahadır Özgür, bu yapıları “Z kuşağı mafyası” olarak tanımlıyor. Özgür, “Artık bir merkez değil, mahallelerde iş yapan çok sayıda küçük yapı var. Lidere değil markaya bağlılar.” şeklinde yapıları özetliyor. Bu örgütlenmelerin farkı, klasik mafyalardaki hiyerarşi yerine esnek ağ sistemine dayanmaları. Rap müzik, TikTok videoları, sokak grafitileri ve lüks otomobiller, bu çetelerin “suç estetiği”nin bir parçası.

Avukat Serdar Öktem suikast sonucu öldürüldü

AVUKAT ÖKTEM'İN SUİKASTI

Avukat Serdar Öktem’in öldürülmesi, bu çetelerin devlet dosyalarındaki yerini yeniden gündeme getirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 25 Ağustos tarihli yazısında, Daltonlar’ın Öktem’i tehdit ettiği iddiası yer almıştı.

Kaynak: Medyascope

