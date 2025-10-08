Görenler Şok Oldu! Nehir Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde nehir kıyısında erkek cesedi bulundu.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Nissibi Köprüsü yakınlarında Fırat Nehri'nde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, su üzerindeki cesedi çıkardı.

Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), hayatını kaybeden kişinin kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Adıyaman
