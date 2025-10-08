11 Yıldır Satış Yapıyordu: Ünlü Moda Devi Resmen İflas Etti!

Almanya’da ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor. Son olarak ülkede birçok mağazası olan ve 11 yıldır satış yapan ünlü moda devi resmen iflas etti. Mağazalarına kepenk vuruldu, yüzlerce çalışan işsiz kalacak. İşte son dakika iflas haberinin detayları…

Pandemi sonrası yaşanan ekonomik daralma etkisini sürdürüyor. Son olarak Almanya’nın sevilen yerel markalarından Heimatliebe, artan maliyetler nedeniyle iflas ettiğini açıkladı.

ÜNLÜ MODA DEVİ RESMEN İFLAS ETTİ

2014 yılında sektöre giriş yapan Almanya merkezli moda devi Heimatliebe, darboğazdan çıkamayıp iflas ettiğini duyurdu. Artı49'un aktardığına göre, kurucu Christian Böhm, ürünlere olan ilginin sürdüğünü ancak üretim ve tedarik maliyetlerinin hızla yükselmesinin markayı zor durumda bıraktığını açıkladı.

MAĞAZALARINA KEPENK VURDU! YÜZLERCE ÇALIŞAN İŞSİZ KALACAK

Heimatliebe Textil GmbH için resmi iflas süreci başlatıldı. Şirketin varlıkları ve marka hakları değerlendirme aşamasında. Bazı perakendeciler mevcut ürünleri indirimli satışa çıkardı. Markanın tamamen kapanıp kapanmayacağı ya da yeni bir yatırımcıyla yeniden yapılanmaya gidip gitmeyeceği ise henüz net değil.

İflasla birlikte birçok mağazasının kapanması beklenen moda devinin, yüzlerce çalışanı işten çıkaracağı ifade edildi.

Kaynak: Artı49

