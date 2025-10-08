Emlak Vergisinde Kriz! Dev Zamlar Yargıya Taşındı, Maliye Düğmeye Bastı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026-2029 yıllarını kapsayan emlak vergisi dönemi için belirlenen yeni takdir değerleri 30 Haziran’da belli oldu. Özellikle büyükşehirlerde yapılan yüksek artışlar, mülk sahiplerinin tepkisini çekti. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde bazı bölgelerde artış oranları yüzde 1400’e kadar ulaştı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Vergi yükündeki bu ani yükseliş, birçok vatandaş tarafından yargıya taşındı. Davaların art arda açılması üzerine Maliye Bakanlığı da durumu mercek altına aldı. Edinilen bilgilere göre, yüksek artışların sebepleri ve orantılı olup olmadıkları, resmi kurumlarca detaylı biçimde değerlendiriliyor.

ÜST SINIR GETİRİLMESİ GÜNDEMDE

Yargı süreçlerinin devam ettiği bu süreçte, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yasal düzenleme hazırlıkları da başladı. Geçmişte benzer durumlar yaşandığını hatırlatan uzmanlar, yeniden bir üst sınır belirlenmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

2017 yılında yaşanan benzer bir krizde yüzde 3000’leri bulan değerleme oranları nedeniyle kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Bu tepkiler sonucunda alınan kararla birlikte, “Dört yıl önceki oranın yüzde 50’sini geçemez” düzenlemesi getirilmişti. Bu karar sonrası açılan çok sayıda dava otomatik olarak geçerliliğini yitirmişti.

TAKDİR KOMİSYONLARI NE İŞ YAPAR?

Emlak vergisi hesaplamasında kritik bir rol oynayan takdir komisyonları, dört yılda bir arsa ve arazilerin metrekare birim değerini belirlemekle görevlidir. Bu komisyonlar belediyeler bünyesinde faaliyet gösterir.

Komisyonlar; illerde defterdar, ilçelerde ise malmüdürü veya vergi dairesi müdürünün başkanlığında toplanır. İki memur ve seçilmiş iki üyenin katılımıyla oluşturulan bu heyet, vergiye esas alınacak değerleri belirlemekten sorumludur.

Takdir komisyonlarının yetkileri arasında, “yetkili makamlar tarafından istenilen matrah ve servet takdirlerini yapmak, vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmek” bulunuyor. Ancak komisyonlar, “takdir sebepleri bulunup bulunmadığını incelemez.” Sadece “hatalı gördüğü muamelelerde, ilgili vergi dairesini yazı ile ikaz etmeye mecburdur.

Kaynak: tv100