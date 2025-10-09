Gazze’de Barışın Kapısı Aralandı! İsrail ile Hamas Anlaşmaya Vardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze için günlerdir Mısır'da süren barış görüşmelerinden sonuç çıktı. Anlaşmayı önce ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından duyurdu. "İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum" ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmayla tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını vurguladı.

TÜRKİYE'YE DE TEŞEKKÜR ETTİ

Trump, sözlerine şöyle devam etti: "Bu, İsrail'in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adım olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan hatta çekeceği anlamına geliyor. Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz." Trump, söz konusu anlaşmanın hem Arap ve Müslüman dünyası hem de İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için çok önemli olduğunu vurguladı.

HAMAS VE NETANYAHU DOĞRULADI

Konuya ilişkin bir açıklama da Hamas ve İsrail cephesinden geldi. Ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayan Hamas; Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump’ın çabalarını takdirle karşıladığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ateşkese ilişkin devam eden müzakerelerde anlaşmanın sağlanmasının ardından ilk kez yazılı açıklama yaptı. Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilişkin, "Tanrı’nın izniyle hepsini (esirleri) geri getireceğiz" dedi. Netanyahu ayrıca kabinenin toplanacağını ve Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Mısır'da varılan ateşkes anlaşmasının burada onaylanacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, anlaşma sağlanması için iki tarafa da baskı yapmıştı.

KATAR'DAN BİLGİLENDİRME

Bu arada bir açıklama da Katar'dan geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Arabulucular, bu gece Gazze'de ateşkes anlaşmasının savaşın sona ermesini, İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ve yardımların girişini sağlayacak ilk aşamasının tüm hükümleri ve uygulama mekanizmaları konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu." Sözcü Ensari, detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Trump, geçtiğimiz hafta Axios’a yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun plana razı olduğunu belirterek, "Razı olmak zorunda, başka seçeneği yok. Benimleysen razı olacaksın" ifadelerini kullanmıştı. Trump ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze’de anlaşmaya varılması sürecinde kilit rol oynadığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güçlü biri, Hamas ona çok saygı duyuyor" demişti.

Planın ana hatlarına göre, Filistinlilerden oluşan teknokrat bir hükümet kurulacak. Bununla birlikte uluslararası uzman ve siyasetçilerden oluşacak 'Barış Kurulu'na bizzat Donald Trump başkanlık edecek.

Kurulda, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’ın da yer alması bekleniyor. Fransa ve İngiltere plana desteklerini açıklarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze’nin gelecekteki yönetiminin Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi tarafından üstlenilmesinin daha uygun olacağını ifade etti.

Kaynak: AA - Haber Merkezi