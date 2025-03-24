İBB Meclisi'nin Olağanüstü Toplantısı İptal Edildi

İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden alınmasının ardından İBB Meclisi'nde yapılması planlanan olağanüstü toplantı iptal edildi.

İBB Meclisi'nin Olağanüstü Toplantısı İptal Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanıp görevden alınmasının ardından düzenlenmesi planlanan olağanüstü meclis toplantısının iptal edildiği bildirildi.

İmamoğlu dün sabah saatlerinde tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi. İstanbul Valiliği de Çarşamba günü İBB Meclisi’nde başkanvekili seçimi yapılacağını açıklamıştı.

Bugün İBB Meclisi’nde yapılması planlanan olağanüstü toplantının iptal edildiği duyuruldu.

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Kaynak: ANKA

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