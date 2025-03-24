Şişli Belediyesi Abluka Altında: Önce Polis Sonra Kayyım Girdi, İşçiler Dışarı Çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dün tutuklandı.

"Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanan Resul Emrah Şahan İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyım olarak atandı.

Kayyım Ertürkmen sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi. Belediye önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Belediye binasına giren ekipler katları ve odaları tek tek aradı. Ekipler, caddedeki bayrak ve posterleri de toplattı.

Belediye personeli içeri alınmazken işçilerin ve vatandaşların bina önündeki bekleyişi sürüyor.

ŞAHAN'DAN MESAJ

Resul Emrah Şahan sosyal medya hesabından Şişlili vatandaşlara şu sözlerle seslendi:

Kayyumun belediye binasına giriş yapmasından hemen önce belediye binası ve çevresi adeta abluka altında alındı. Görevden alınan Şişli Belediye Başkanı, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Şişli Belediyemiz sabaha karşı 05.00 sularında kolluk kuvvetleri tarafından ablukaya alındı.

Herkes bilmelidir ki Şişli Belediyesi sizindir.

Kentimizin vicdanlı tüm yurttaşlarına sesleniyorum: Belediyemize, irademize, geleceğimize sahip çıkın.

Bir kez daha vurguluyorum: Haklıyız, kazanacağız."

BAŞARIR'DAN TEPKİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, kayyıma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Başarır, "Atanmış kayyum, seçilmiş Şişli Belediye Meclis Üyelerinin, Belediyeyi terk etmelerini istemiş! Oradan gitmesi gereken tek kişi sensin, kayyum kaymakam!" dedi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA