Şişli Belediye Başkan Yardımcılarından Flaş Karar

Şişli Belediye Başkan yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol, Şişli Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki olarak görevlerinden istifa etti.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasından sonra, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, kayyım olarak atanmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, Anayasa'nın 127. maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gerekçesiyle 'geçici tedbir olarak' görevden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

Yerine kayyım atanan Resul Emrah Şahan'ın yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Kaynak: ANKA