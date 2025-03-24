Şişli Belediye Başkan Yardımcılarından Flaş Karar

Şişli Belediye Başkan yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol, Şişli Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki olarak görevlerinden istifa etti

Son Güncelleme:
Şişli Belediye Başkan Yardımcılarından Flaş Karar

Şişli Belediye Başkan yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol, Şişli Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki olarak görevlerinden istifa etti.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasından sonra, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, kayyım olarak atanmıştı.

Şişli Belediye Başkan Yardımcılarından Flaş Karar - Resim : 1

İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, Anayasa'nın 127. maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gerekçesiyle 'geçici tedbir olarak' görevden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

Yerine kayyım atanan Resul Emrah Şahan'ın yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Şişli Belediyesi Abluka Altında: Önce Polis Sonra Kayyım Girdi, İşçiler Dışarı ÇıkarıldıŞişli Belediyesi Abluka Altında: Önce Polis Sonra Kayyım Girdi, İşçiler Dışarı ÇıkarıldıGüncel
Kayyım Sonrası Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan İlk MesajKayyım Sonrası Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan İlk MesajGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Şişli Belediyesi Resul Emrah Şahan Kayyım
Son Güncelleme:
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
Aydın'da Korkunç Kaza, Ölü ve Yaralılar Var Aydın'da Korkunç Kaza, Ölü ve Yaralılar Var
CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması
Rabia Naz'ın Babası Şaban Vatan'dan İmamoğlu'na Destek Rabia Naz'ın Babası Şaban Vatan'dan İmamoğlu'na Destek
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti! Paralar Bu Sıralamaya Göre Hesaplara Yatacak SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti
Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor? Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor?
Akşener'in Günler Süren 'İmamoğlu' Sessizliği: Bakın Nerede Ortaya Çıktı Akşener'in Günler Süren 'İmamoğlu' Sessizliği
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025: Bayram Tatili Kaç Gün, Ne Zaman Başlıyor? Tatil 9 Güne Uzatılacak mı? İşte Ramazan Bayramı Günleri Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 9 Güne Uzatılacak mı? İşte Ramazan Bayramı Günleri
RTÜK Başkanı Şahin'den Medyaya Sert Mesaj: 'Söz Bitti, Bundan Sonra Uyarı Yapılmayacak' RTÜK'ten Medyaya 'Söz Bitti' Uyarısı