Kayyım Sonrası Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan İlk Mesaj

Tutuklanan ve yerine kayyım atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın şahsi sosyal medya hesabından kayyım kararı sonrası paylaşım yapıldı.

'ŞİŞLİ SİZE EMANET'

Yapılan paylaşımda "Kıymetli Şişli Halkı, 19 Mart Çarşamba sabahından beri, yurttaşlarımızın oylarıyla aldığımız, çalışanlarımızın helal alın teriyle yönettiğimiz Şişli Belediyemize, OHAL hukuku işletilerek kayyım atanmıştır. Günlerce, gecelerce savunduğunuz Şişli Belediyesi sizindir. Bir senedir hep birlikte yarattığımız değişime, hizmete, dayanışmaya sahip çıktığınız için çok teşekkür ederim. Hep söylediğim gibi Şişli size emanet" ifadelerine yer verildi.

Kıymetli Şişli Halkı,



19 Mart Çarşamba sabahından beri, yurttaşlarımızın oylarıyla aldığımız, çalışanlarımızın helal alın teriyle yönettiğimiz Şişli Belediyemize, OHAL hukuku işletilerek kayyım atanmıştır.



Günlerce, gecelerce savunduğunuz Şişli Belediyesi sizindir. Bir… — Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) March 23, 2025

Kaynak: ANKA