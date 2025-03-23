Kayyım Sonrası Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan İlk Mesaj

Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın sosyal medya hesabından kayyım atanması sonrası ilk mesaj paylaşıldı. Şahan, "Günlerce, gecelerce savunduğunuz Şişli Belediyesi sizindir. Bir senedir hep birlikte yarattığımız değişime, hizmete, dayanışmaya sahip çıktığınız için çok teşekkür ederim. Hep söylediğim gibi Şişli size emanet" dedi.

Kayyım Sonrası Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan İlk Mesaj

Tutuklanan ve yerine kayyım atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın şahsi sosyal medya hesabından kayyım kararı sonrası paylaşım yapıldı.

'ŞİŞLİ SİZE EMANET'

Yapılan paylaşımda "Kıymetli Şişli Halkı, 19 Mart Çarşamba sabahından beri, yurttaşlarımızın oylarıyla aldığımız, çalışanlarımızın helal alın teriyle yönettiğimiz Şişli Belediyemize, OHAL hukuku işletilerek kayyım atanmıştır. Günlerce, gecelerce savunduğunuz Şişli Belediyesi sizindir. Bir senedir hep birlikte yarattığımız değişime, hizmete, dayanışmaya sahip çıktığınız için çok teşekkür ederim. Hep söylediğim gibi Şişli size emanet" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Şişli Belediyesi Resul Emrah Şahan Kayyım
Harita Genişliyor… İşte Türkiye’nin Yerel Seçimlerden Bugüne Kayyım Karnesi Harita Genişliyor… İşte Türkiye’nin Yerel Seçimlerden Bugüne Kayyım Karnesi
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
Sosyal Medyadaki Provokatif Paylaşımlara Soruşturma! 37 Şüpheli Yakalandı Sosyal Medyadaki Provokatif Paylaşımlara Soruşturma! 37 Şüpheli Yakalandı
WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda
ÇOK OKUNANLAR
İBB Başkanı İmamoğlu Tutuklandı EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI
Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar
2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti 2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti
Ne Göz Çizdirin, Ne Lens ve Gözlük Takın! Göz Sağlığını Doğal Yollarla Korumanın Yolları Açıklandı Ne Göz Çizdirin, Ne Lens ve Gözlük Takın! Göz Sağlığını Doğal Yollarla Korumanın Yolları Açıklandı
Buzdolabında Sebze ve Meyve Bölümüne 1 Tane Koyun: Buruş Buruş ve Küflenen Yiyeceklere Son Veriyor Buzdolabında Sebze ve Meyve Bölümüne 1 Tane Koyun: Buruş Buruş ve Küflenen Yiyeceklere Son Veriyor