Aydın'da Korkunç Kaza, Ölü ve Yaralılar Var

Aydın'da bir otobüsün şarampole girmesi sonucu 1 vatandaş hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralanırken, yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Son Güncelleme:
Aydın'da Korkunç Kaza, Ölü ve Yaralılar Var

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bir yolcu otobüsünün bariyere çarpıp şarampole girmesi sonucu bir vatandaş hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gece 03.00 sıralarında Aydın-Denizli Otoyolu Yamalak mevkisinde meydana gelen kazada, Aydın'dan Antalya'ya giden G.D.’nin kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü, bariyerlere çarparak şarampole girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kazada camdan fırlayan yolcu Umut Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Otobüs şoförü G.D.'nin de aralarında bulunduğu 26 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Umut Ergül'ün cenazesi olay yeri incelemesinin ardından cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kontrolden Çıkan Motosiklet, Tıra Çarptı: Yaralılar VarKontrolden Çıkan Motosiklet, Tıra Çarptı: Yaralılar VarYurttan Haberler
Adıyaman'da Feci Kaza: Sürücü Yaralandı, Eşi Hayatını KaybettiAdıyaman'da Feci Kaza: Sürücü Yaralandı, Eşi Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Aydın kaza
Son Güncelleme:
Şişli Belediyesi Abluka Altında: Önce Polis Sonra Kayyım Girdi, İşçiler Dışarı Çıkarıldı Önce Polis Sonra Kayyım Girdi, İşçiler Dışarı Çıkarıldı
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Boykot Kararı İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Boykot Kararı
Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti! Paralar Bu Sıralamaya Göre Hesaplara Yatacak SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti
Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor? Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor?
RTÜK Başkanı Şahin'den Medyaya Sert Mesaj: 'Söz Bitti, Bundan Sonra Uyarı Yapılmayacak' RTÜK'ten Medyaya 'Söz Bitti' Uyarısı
Ankara’da Sıcak Saatler! En Kritik Kabine Toplantısı: İmamoğlu’nun Tutuklanması ve Ekonomi Adımları Masada Olacak Ankara’da Sıcak Saatler! En Kritik Kabine Toplantısı
Akşener'in Günler Süren 'İmamoğlu' Sessizliği: Bakın Nerede Ortaya Çıktı Akşener'in Günler Süren 'İmamoğlu' Sessizliği