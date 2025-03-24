Aydın'da Korkunç Kaza, Ölü ve Yaralılar Var

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bir yolcu otobüsünün bariyere çarpıp şarampole girmesi sonucu bir vatandaş hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gece 03.00 sıralarında Aydın-Denizli Otoyolu Yamalak mevkisinde meydana gelen kazada, Aydın'dan Antalya'ya giden G.D.’nin kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü, bariyerlere çarparak şarampole girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kazada camdan fırlayan yolcu Umut Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Otobüs şoförü G.D.'nin de aralarında bulunduğu 26 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Umut Ergül'ün cenazesi olay yeri incelemesinin ardından cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA