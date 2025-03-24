Kontrolden Çıkan Motosiklet, Tıra Çarptı: Yaralılar Var

Mardin’de kontrolden çıkan motosiklet park halindeki tıra çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

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Kontrolden Çıkan Motosiklet, Tıra Çarptı: Yaralılar Var

Mardin’in Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi'nde kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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