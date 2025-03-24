Konya’da Feci Kaza: Motosiklet Yarışı Ölümle Bitti

Konya’da yarış yaptığı iddia edilen motosikletlerin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Feci olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Konya’da Feci Kaza: Motosiklet Yarışı Ölümle Bitti

Konya’da merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu üzerinde saat 23.00 sıralarında yarış yaptıkları iddia edilen İbrahim Öztürk idaresindeki motosiklet ile F.B.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki sürücü de ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüleri sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü İbrahim Öztürk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Konya
Son Güncelleme:
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
İstanbul'da Yangın Paniği! 5 Katlı Bina Alevlere Teslim İstanbul'da Yangın Paniği! 5 Katlı Bina Alevlere Teslim
Gaziantep'te Kanlı Saldırı! Husumetlileri Kurşun Yağdırdı, 2 Genç Can Verdi Gaziantep'te Kanlı Saldırı! 2 Genç Can Verdi
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
ÇOK OKUNANLAR
RTÜK Başkanı Şahin'den Medyaya Sert Mesaj: 'Söz Bitti, Bundan Sonra Uyarı Yapılmayacak' RTÜK'ten Medyaya 'Söz Bitti' Uyarısı
Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu Mesajı: Silivri'de Karşılaştık, Morali İyi Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu Mesajı: Silivri'de Karşılaştık, Morali İyi
Gaziantep'te Kanlı Saldırı! Husumetlileri Kurşun Yağdırdı, 2 Genç Can Verdi Gaziantep'te Kanlı Saldırı! 2 Genç Can Verdi
İstanbul'da Yangın Paniği! 5 Katlı Bina Alevlere Teslim İstanbul'da Yangın Paniği! 5 Katlı Bina Alevlere Teslim
Dumanlar Gökyüzünü Kapladı! Çankırı'da Arazi Yangını Dumanlar Gökyüzünü Kapladı! Çankırı'da Arazi Yangını