Konya’da Feci Kaza: Motosiklet Yarışı Ölümle Bitti

Konya’da merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu üzerinde saat 23.00 sıralarında yarış yaptıkları iddia edilen İbrahim Öztürk idaresindeki motosiklet ile F.B.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki sürücü de ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüleri sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü İbrahim Öztürk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA