Elektrik Akımına Kapılan Çiftçi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan çiftçi Şehmus Durmuş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Elektrik Akımına Kapılan Çiftçi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Ambar Mahallesi Devran Küme Evleri’nde trajik bir olay meydana geldi. Tarlasında bulunan elektrik direğine çıkan çiftçi Şehmus Durmuş, akıma kapılarak düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde Şehmus Durmuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Şehmuz Durmuş’un cansız bedeni Bismil Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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