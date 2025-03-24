Dumanlar Gökyüzünü Kapladı! Çankırı'da Arazi Yangını

Çankırı’da bir arazide yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Dumanlar Gökyüzünü Kapladı! Çankırı'da Arazi Yangını

Çankırı’nın Yapraklı köyüne bağlı Şeyhosman köyünde bulunan bir arazide bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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