Dumanlar Gökyüzünü Kapladı! Çankırı'da Arazi Yangını
Çankırı’da bir arazide yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Çankırı’nın Yapraklı köyüne bağlı Şeyhosman köyünde bulunan bir arazide bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA