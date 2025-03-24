İstanbul'da Yangın Paniği! 5 Katlı Bina Alevlere Teslim

İstanbul Zeytinburnu’nda Yeşiltepe Mahallesi 57/11 Sokak'ta 5 katlı binanın bodrum katında bulunan kılıf imalathanesinde saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İş yerinden dumanlar yükselirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA