Adıyaman'da Feci Kaza: Sürücü Yaralandı, Eşi Hayatını Kaybetti
Adıyaman'da bir kamyonet feci şekilde uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralanırken eşi yaşamını yitirdi.
Adıyaman'da korkunç bir kaza meydana geldi. Ahmet Yaman kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince araç uçuruma yuvarlandı.
Feci kazada sürücünün yanındaki yolcu hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Yaman ise ağır yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen ekipler geldi. Sağlık ekipleri yaralı Ahmet Yaman'ı hastanede tedavi altına aldı. Hayatını kaybeden yolcunun sürücünün eşi Nazife Yaman olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: