Adıyaman'da Feci Kaza: Sürücü Yaralandı, Eşi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da bir kamyonet feci şekilde uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralanırken eşi yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Adıyaman'da Feci Kaza: Sürücü Yaralandı, Eşi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da korkunç bir kaza meydana geldi. Ahmet Yaman kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince araç uçuruma yuvarlandı.

Feci kazada sürücünün yanındaki yolcu hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Yaman ise ağır yaralandı.

Adıyaman'da Feci Kaza: Sürücü Yaralandı, Eşi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen ekipler geldi. Sağlık ekipleri yaralı Ahmet Yaman'ı hastanede tedavi altına aldı. Hayatını kaybeden yolcunun sürücünün eşi Nazife Yaman olduğu öğrenildi.

Samsun'da Kaza! 1 YaralıSamsun'da Kaza! 1 YaralıGüncel

Ankara'da Feci Kaza! Motosiklet Sürücüsü ÖldüAnkara'da Feci Kaza! Motosiklet Sürücüsü ÖldüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Adıyaman kaza Trafik kazası
Son Güncelleme:
KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı
WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda
Döner Bıçaklı Kavgayı Silah Sesleri Durdurdu Döner Bıçaklı Kavgayı Silah Sesleri Durdurdu
İkinci El Dükkanında Yangın, Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi İkinci El Dükkanında Yangın, Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi
ÇOK OKUNANLAR
İBB Başkanı İmamoğlu Tutuklandı EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI
İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor, İşte Tutuklanan ve Serbest Bırakılan isimler İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor
Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar
2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti 2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti
Buzdolabında Sebze ve Meyve Bölümüne 1 Tane Koyun: Buruş Buruş ve Küflenen Yiyeceklere Son Veriyor Buzdolabında Sebze ve Meyve Bölümüne 1 Tane Koyun: Buruş Buruş ve Küflenen Yiyeceklere Son Veriyor