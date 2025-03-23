Samsun'da Kaza! 1 Yaralı
Samsun'da trafik kazası meydana geldi. Kazada 27 yaşındaki Yaren Sezer yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Canik ilçesi, Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde, Yaren Sezer (27) idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir trafik kazası meydana geldi.
Otomobil bariyere çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada Yaren Sezer yaralanarak ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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