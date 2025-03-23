Samsun'da Kaza! 1 Yaralı

Samsun'da trafik kazası meydana geldi. Kazada 27 yaşındaki Yaren Sezer yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Samsun'da Kaza! 1 Yaralı

Samsun'un Canik ilçesi, Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde, Yaren Sezer (27) idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir trafik kazası meydana geldi.

Otomobil bariyere çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada Yaren Sezer yaralanarak ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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