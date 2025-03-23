Polisi Şehit Eden Alkollü Sürücüye Müebbet Hapis

Samsun'da karıştığı trafik kazası sonrası kamaya çalışırken kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarparak şehir eden alkollü sürücü müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Polisi Şehit Eden Alkollü Sürücüye Müebbet Hapis

Olay, Samsun'un Havza ilçesinde geçen yıl 5 Mart gecesi yaşandı. Alınan bilgiye göre, Özgür Boztürk, 55 SA 335 plakalı aracıyla Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Ankara yolu üzerinde maddi hasarlı kazaya karıştıktan sonra Ankara yönüne kaçtı.

Olayın polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Havza Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görev yapan 46 yaşındaki polis memuru Orhan Mutlu aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihbarına uymayan şoför Özgür Boztürk, aracıyla polis memuru Mutlu’ya çarparak olay yerinden kaçtı.

Orhan Mutlu olay yerinde hayatını kaybederek şehit olurken, aynı yerde görevli polis memuru Ali Suat Vanlı hafif şekilde yaralandı.

Olay yerinden kaçan şoför Böztürk, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yapılan kontrollerde 1,86 promil alkollü çıktı. Tutuklu yargılanan Boztürk, geçtiğimiz Cuma günü görülen duruşmada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İHA

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