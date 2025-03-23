Sahte Kimlikle Yakalandı, Suç Makinası Çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde yapılan kimlik kontrollerinde bir kişinin şüpheli hareketlerde bulunduğu ve kardeşine ait kimlik bilgilerini polise verdiği tespit edildi.

Şüpheli B.Ö'nün yapılan kontrollerinde "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması" suçlarından toplamda 49 ayrı dosyadan 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen B.Ö. buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA