Döner Bıçaklı Kavgayı Silah Sesleri Durdurdu

Ankara’nın Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi’nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada bıçak ve döner bıçakları kullanan grup, havaya açılan ateş sonrasında dağıldı.

Kavgada birden fazla kişi yaralanırken o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA