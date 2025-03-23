Döner Bıçaklı Kavgayı Silah Sesleri Durdurdu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan döner bıçaklı kavga yürekleri ağza getirdi. Korkutan kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Döner Bıçaklı Kavgayı Silah Sesleri Durdurdu

Ankara’nın Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi’nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada bıçak ve döner bıçakları kullanan grup, havaya açılan ateş sonrasında dağıldı.

Kavgada birden fazla kişi yaralanırken o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Döner Bıçaklı Kavgayı Silah Sesleri Durdurdu - Resim : 1

Kaynak: İHA

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