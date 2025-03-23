Başakşehir'de Trafik Kavgası: Çekiçli Saldırı Sonrası Can Pazarı

Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Başakşehir mevkisinde, Edirne istikameti yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir TIR şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sürücüler, araçlarını yol ortasında durdurup tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Olayı gören diğer sürücüler kavgayı ayırmaya çalıştı.

ÇEKİÇLE SALDIRDI

Hafif ticari aracın sürücüsü, aracının bagajından aldığı çekiçle TIR’ın üzerine çıkarak camlarını kırmaya başladı. Bu sırada TIR şoförü, saldırıya uğradığı aracın önüne doğru hareket etti. Çekiçli saldırgan ve o sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi, TIR’ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşanan olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çekiçli sürücünün TIR'ın üzerine çıkarak camları parçaladığı, ardından TIR'ın hareket ederek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA