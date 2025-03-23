İkinci El Dükkanında Yangın, Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi

Sivas’ta ikinci el ev eşyası satışı yapan bir iş yerinden yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerindeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi.

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İkinci El Dükkanında Yangın, Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi

Pulur Mahallesi'ndeki Hasan Hüseyin Özdemir'e ait olduğu öğrenilen ikinci el ev eşyası satışı yapan bir iş yerinde saat 11.00 sıralarında yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı sonrası adrese itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması neticesinde yangın söndürülürken yangın sonucu iş yerinde bulunan çok sayıda eşya kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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