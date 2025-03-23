Erciyes'te Kar Kalınlığında Rekor, Sezon Uzadı

Turistlerin gözde kayak merkezi Erciyes Kayak Merkezi’nde pistlerde 100 santime yakın kar oluştu. Yoğun kar, Erciyes’te kayak sezonunu uzattı.

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Erciyes'te Kar Kalınlığında Rekor, Sezon Uzadı

Türkiye'nin en önemli ve en uzun kayak pistine sahip olan Erciyes Kayak Merkezi'nde son 3 gündür devam eden kar yağışı sonrasında pistlerde 100 santimin üzerinde kar kalınlığı oluştu.

Erciyes'te Kar Kalınlığında Rekor, Sezon Uzadı - Resim : 1

Havanın da sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar, açık olan 4 kapıdaki tüm pistlerde kayak yapmanın tadını çıkardı. İstanbul'dan her sene Erciyes'e geldiğini kaydeden Sena; "Çok keyifli, her sene buraya geliyorum. 2 gün önceye kadar burası eksi 10 dereceleri gördü ama bugün hava çok güzel. Pistlerin tamamı açık, sezon kesinlikle bitmedi. Güzel bir dönem geçirdik. Havanın sıcak olmasıyla üşümeden kaymak müthiş bir şey" dedi.

Kaynak: İHA

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