Rabia Naz'ın Babası Şaban Vatan'dan İmamoğlu'na Destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün tutuklanmasının ardından yapılan parti ön seçiminde 15 milyona yakın vatandaştan oy alarak CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu. Belediye başkanlığı görevinden alınan İmamoğlu'na yurdun dört bir yanından destek gelirken, kendisi için oy kullanan isimlerden biri de Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan oldu.

Giresun'da 2018 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki kızı Rabia Naz'ın ölümünün aydınlatılması için yıllardır mücadelesini sürdüren Şaban Vatan da ön seçimde sandığa gitti. Vatan, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Beşikdüzü'nden tam destek" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinin önünde yaralı olarak bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Rabia Naz'ın ölümü uzun süre Türkiye gündeminde tartışılırken, ölümün nasıl gerçekleştiği, sorumlularının kimler olduğu hala kesin bir şekilde bilinmemektedir.

Kaynak: Haber Merkezi