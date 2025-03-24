Rabia Naz'ın Babası Şaban Vatan'dan İmamoğlu'na Destek

Giresun'da 7 yıl önce şüpheli bir şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın yıllardır adalet mücadelesi veren babası Şaban Vatan da Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıkladı. Şaban Vatan, İmamoğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması için oy kullanan isimlerden oldu.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Rabia Naz'ın Babası Şaban Vatan'dan İmamoğlu'na Destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün tutuklanmasının ardından yapılan parti ön seçiminde 15 milyona yakın vatandaştan oy alarak CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu. Belediye başkanlığı görevinden alınan İmamoğlu'na yurdun dört bir yanından destek gelirken, kendisi için oy kullanan isimlerden biri de Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan oldu.

Giresun'da 2018 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki kızı Rabia Naz'ın ölümünün aydınlatılması için yıllardır mücadelesini sürdüren Şaban Vatan da ön seçimde sandığa gitti. Vatan, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Beşikdüzü'nden tam destek" ifadesini kullandı.

Rabia Naz'ın Babası Şaban Vatan'dan İmamoğlu'na Destek - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinin önünde yaralı olarak bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Rabia Naz'ın ölümü uzun süre Türkiye gündeminde tartışılırken, ölümün nasıl gerçekleştiği, sorumlularının kimler olduğu hala kesin bir şekilde bilinmemektedir.

Berna Laçin Hastaneye KaldırıldıBerna Laçin Hastaneye KaldırıldıMagazin
Galatasaraylı İlkin Aydın'dan ‘İmamoğlu’ PaylaşımıGalatasaraylı İlkin Aydın'dan ‘İmamoğlu’ PaylaşımıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Rabia Naz Vatan Ekrem İmamoğlu CHP
Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek
CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması
Aydın'da Korkunç Kaza, Ölü ve Yaralılar Var Aydın'da Korkunç Kaza, Ölü ve Yaralılar Var
Şişli Belediyesi Abluka Altında: Önce Polis Sonra Kayyım Girdi, İşçiler Dışarı Çıkarıldı Önce Polis Sonra Kayyım Girdi, İşçiler Dışarı Çıkarıldı
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti! Paralar Bu Sıralamaya Göre Hesaplara Yatacak SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti
Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor? Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor?
RTÜK Başkanı Şahin'den Medyaya Sert Mesaj: 'Söz Bitti, Bundan Sonra Uyarı Yapılmayacak' RTÜK'ten Medyaya 'Söz Bitti' Uyarısı
Ankara’da Sıcak Saatler! En Kritik Kabine Toplantısı: İmamoğlu’nun Tutuklanması ve Ekonomi Adımları Masada Olacak Ankara’da Sıcak Saatler! En Kritik Kabine Toplantısı
Akşener'in Günler Süren 'İmamoğlu' Sessizliği: Bakın Nerede Ortaya Çıktı Akşener'in Günler Süren 'İmamoğlu' Sessizliği