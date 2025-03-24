Berna Laçin Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. CHP'nin ön seçimi de dün gerçekleştirildi. Üst üste yaşanan gelişmeler ülke gündemini sarsarken, ünlü sanatçı Berna Laçin'den üzen paylaşım geldi. Laçin, sosyal medya hesabından, “Arkadaşlar bende durum bu (Hazmedemiyorum demiştim)” diye yazarak hastaneden fotoğraf paylaştı.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan ünlü isim, "Hazmedemediğim doğrudur. 4 gündür sürekli kusuyorum. Serum aldım daha iyiyim. Sandığa da yetiştim. Endişe buyurmayın, dinleniyorum." diye yazdı.