Berna Laçin Hastaneye Kaldırıldı
Sanatçı Berna Laçin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ülke gündemini hazmedemediğini söyleyen sanatçı, daha sonra yaptığı paylaşımda daha iyi olduğunu ve İmamoğlu için oy verdiğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. CHP'nin ön seçimi de dün gerçekleştirildi. Üst üste yaşanan gelişmeler ülke gündemini sarsarken, ünlü sanatçı Berna Laçin'den üzen paylaşım geldi. Laçin, sosyal medya hesabından, “Arkadaşlar bende durum bu (Hazmedemiyorum demiştim)” diye yazarak hastaneden fotoğraf paylaştı.
Daha sonra bir paylaşım daha yapan ünlü isim, "Hazmedemediğim doğrudur. 4 gündür sürekli kusuyorum. Serum aldım daha iyiyim. Sandığa da yetiştim. Endişe buyurmayın, dinleniyorum." diye yazdı.